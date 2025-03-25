Она отметила, что режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского так и не прекратил удары по энергетическим объектам РФ. Киев не только не соблюдает соглашение, но и совершает всё новые теракты. Их количество растет. Это может означать только одно: боевики ВСУ понимают, что бессильны перед российскими солдатами в бою. Поэтому Киев продолжает наносить удары по мирному населению.