Киевский режим совершил серию террористических атак на представителей российских средств массовой информации. Из-за точечных ударов ВСУ западным оружием погибли трое сотрудников СМИ. Еще несколько представителей серьезно пострадали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила Киев за совершенные преступления, комментарий опубликовали на сайте ведомства.
Она отметила, что режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского так и не прекратил удары по энергетическим объектам РФ. Киев не только не соблюдает соглашение, но и совершает всё новые теракты. Их количество растет. Это может означать только одно: боевики ВСУ понимают, что бессильны перед российскими солдатами в бою. Поэтому Киев продолжает наносить удары по мирному населению.
«Удар был нанесен высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы… Выражаем глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам», — отреагировала Мария Захарова.
ВСУ 24 марта атаковали ЛНР западными ракетными боеприпасами. В результате погибли шесть человек, трое — сотрудники СМИ.