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Левитт: Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом о хуситах

Владелец аккаунта под именем Джей Ди Вэнса написал, что не согласен с решением Трампа о немедленном нанесении ударов по хуситам.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом, где обсуждались удары по хуситам, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — сказала она.

Заявление прозвучало в беседе с изданием Semafor.

Напомним, редактор Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что чиновники из администрации Трампа случайно включили его в чат «Хуситы ПК тесная группа», предназначенный для обсуждения ударов по хуситам.

По словам Голдберга, в чате проходила «увлекательная политическая дискуссия» с участием аккаунтов под именами вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, шефа Пентагона Питера Хегсета, а также советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца.

Голдберг рассказал, что владелец аккаунта под именем Джей Ди Вэнса написал, что он не согласен с решением Трампа о немедленном нанесении ударов по хуситам, предлагая «повременить с бомбёжками».

Журналист также заявил, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Брайан Хьюз подтвердил подлинность чата.

Напомним, Трамп объявил, что отдал приказ начать активные и решительные действия в отношении группировки «Ансар Аллах».

В частности, американские военные наносят удары по столице Йемена Сане, где находятся объекты хуситов.