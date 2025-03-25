В России хотят ввести для пенсионеров Единую соцкарту

Соцкарта предоставит пенсионерам определенный перечень льгот.
В России предлагается внедрить Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на территории всей страны и облегчит доступ к социальным льготам. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — рассказал Миронов в беседе с РИА Новости.
Он назвал несправедливой систему, при которой выданная в одном регионе социальная карта перестает действовать на территории другого. По словам лидера партии, депутаты «Справедливой Россия — За правду» подготовят законопроект о введении единой системы поддержки.
Как писало URA.RU, 1 апреля 2025 года в России будет произведена индексация социальных пенсий на 14,75%. Ожидается, что данное решение повлияет на жизнь от 4 до 5 миллионов человек, которые являются получателями данных выплат. Ранее пенсионерам напомнили о льготах, на которые они имеют право в силу своего статуса. В их числе налоговый вычет, субсидии на оплату ЖКХ и бесплатное зубопротезирование, сообщает «Царьград».