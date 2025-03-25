В России хотят ввести для пенсионеров Единую соцкарту

Как писало URA.RU, 1 апреля 2025 года в России будет произведена индексация социальных пенсий на 14,75%. Ожидается, что данное решение повлияет на жизнь от 4 до 5 миллионов человек, которые являются получателями данных выплат. Ранее пенсионерам напомнили о льготах, на которые они имеют право в силу своего статуса. В их числе налоговый вычет, субсидии на оплату ЖКХ и бесплатное зубопротезирование, сообщает «Царьград».