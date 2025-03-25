Украинские террористы совершили серию атак на мирное население Луганской Народной Республики. В числе жертв оказались работники российской прессы. Режим Зеленского снова подтвердил недоговороспособность, выбрав целью журналистов. С таким заявлением обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, текст опубликовали на сайте ведомства.
Киевский режим неоднократно совершал преступления в отношении мирного населения. Все противоправные деяния будут расследованы СК России. Мария Захарова призвала также профильные международные структуры обратить внимание на зверства ВСУ. Она обратилась к представителям ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН. Они выступают в защиту прав журналистов.
«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие “на земле” события», — подытожила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России назвала деяние режима Зеленского преступлением против свободы слова и журналистики. Его не предадут забвению.