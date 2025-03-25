МИД: Атаки на сотрудников СМИ означают недоговороспособность режима Зеленского

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие “на земле” события», — подытожила Мария Захарова.