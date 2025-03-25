В Иркутской области МЧС переведено в режим повышенной готовности из-за паводков

МЧС России по Иркутской области переведено в режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, связано это с весенними паводками. Сейчас на месте подтоплений работает более 200 человек, для мониторинга и оценки ситуации применяются беспилотники.