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В Иркутской области МЧС переведено в режим повышенной готовности из-за паводков

По последним данным, подтоплено 28 домов и 186 приусадебных участков.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

МЧС России по Иркутской области переведено в режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, связано это с весенними паводками. Сейчас на месте подтоплений работает более 200 человек, для мониторинга и оценки ситуации применяются беспилотники.

— По последним данным, на территории Иркутского, Качугского, Шелеховского и Усольского округов подтоплены 28 жилых домов и 186 приусадебных участков. Основная часть затопленных участков (119) и домов (25) находятся в селе Хомутово, — прокомментировали в МЧС.

Для откачки воды задействовано множество техники, среди них тракторы, экскаваторы, пожарные автоцистерны и другое. Если возникнут проблемы с электричеством, то будут подключены резервные источники питания.

Населению рассказывают о складывающейся обстановке, нуждающимся оказывают помощь, проводятся подворовые обходы. В готовности находятся три пункта временного размещения в Иркутском муниципальном образовании, однако пока они никому не понадобились.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе закрыли ледовую дорогу «Турука-Орлинга».