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Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»

После жёсткой критики жителей Суджи в адрес рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), который разрисовал стены в городе граффити с нецензурной лексикой, военкор Дмитрий Стешин предложил скандальному «художнику» альтернативный перформанс. Он призвал блогера закрасить стены и посадить цветы.

Источник: Life.ru

«Думал о том, что можно было сделать для Суджи? Чтобы получился перформанс, но с другим знаком. Например, пройтись и закрасить самые похабные укропские граффити, стараясь попадать в цвет стен — стереть следы войны, начать их убирать. Ещё можно было цветы посадить на любой клумбе…» — приводит слова военкора kp.ru.

Стешин назвал граффити в исполнении Апачева «забавой дегенератов из гетто», которую не нужно тащить в Россию. Он напомнил, что жители Суджи уже видели подобную «мазню по стенам» в период украинской оккупации.

Напомним, ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже. Он подчеркнул, что рэпера оштрафуют. В свою очередь почётный курянин Александр Поветкин пообещал «размотать» Апачева за хамское отношение к жителям Суджи. Сам Апачев поспешил заявить, что никого не хотел обидеть своим творчеством.