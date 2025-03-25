Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»

«Думал о том, что можно было сделать для Суджи? Чтобы получился перформанс, но с другим знаком. Например, пройтись и закрасить самые похабные укропские граффити, стараясь попадать в цвет стен — стереть следы войны, начать их убирать. Ещё можно было цветы посадить на любой клумбе…» — приводит слова военкора kp.ru.