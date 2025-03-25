Депутат Миронов: необходимо вернуть программу детского кешбэка

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выступил с призывом к кабмину вернуть программу детского кешбэка и расширить ее путем повышения размера кешбэка в зависимости от числа детей в семье. Об этом депутат ГД РФ рассказал в беседе с ТАСС.
«Программы кешбэка очень хорошо показали себя в пандемию. И “Справедливая Россия — За правду” призывает правительство вернуть хотя бы детский кешбэк. Родителям все сложнее отправлять детей на отдых, нужна господдержка, особенно для малоимущих, многодетных семей», — пояснил Миронов.
При этом он напомнил, что с подобным предложением ранее уже выступала первый замглавы партии СРЗП в Госдуме Яна Лантратова.
По словам Миронова, популярность детского отдыха продолжает падать уже второй год подряд, и это закономерно: стоимость билетов, путевок и туров увеличивается, а действенных мер государственной поддержки не хватает. Как отметил депутат, ссылаясь на данные экспертов, в 2024 году спрос на морские детские лагеря сократился на 60−80%, а в текущем сезоне, согласно статистике бронирований, семейные поездки стали менее востребованными на 17%, а авиабилеты для детей — на 30%.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ГД РФ намерены принять решение о защите россиян от деструктивного контента в интернете.