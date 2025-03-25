Депутат Миронов: необходимо вернуть программу детского кешбэка

По словам Миронова, популярность детского отдыха продолжает падать уже второй год подряд, и это закономерно: стоимость билетов, путевок и туров увеличивается, а действенных мер государственной поддержки не хватает. Как отметил депутат, ссылаясь на данные экспертов, в 2024 году спрос на морские детские лагеря сократился на 60−80%, а в текущем сезоне, согласно статистике бронирований, семейные поездки стали менее востребованными на 17%, а авиабилеты для детей — на 30%.