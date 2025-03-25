МИД РФ об атаке на журналистов: Киев вновь показал свою звериную сущность

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие “на земле” события», — отметила Захарова, слова которой приводит внешнеполитическое ведомство России на своём сайте.