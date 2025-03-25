В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в некоторых местах

Рабочая группа Госдумы, занимающаяся доработкой законодательства об обращении с бездомными животными, подготовила поправки, предусматривающие запрет на прикорм животных без владельцев в специально определенных регионом местах.
Согласно предложенным изменениям, физическим и юридическим лицам запрещается создавать места для кормления бездомных животных и оставлять пищевые отходы или корма на территориях, установленных законодательными актами субъектов РФ.
Еще одна поправка предполагает расширение списка оснований для эвтаназии отловленных животных в приютах. Усыпление предлагается разрешить в случаях, когда животное уже нанесло вред человеку, имуществу или другим животным, либо создает реальную угрозу такого вреда.
Дополнительно депутаты предлагают сделать обязательной регистрацию животных, включая маркировку несмываемыми метками. Также вводится требование для владельцев сообщать о пропаже питомца в течение трех дней с момента обнаружения исчезновения. В противном случае, если животное будет отловлено, это будет расцениваться как умышленное и незаконное избавление от него.
Кроме того, одна из поправок предусматривает обязательный отлов всех животных без владельцев. Эти меры направлены на усиление контроля за численностью бездомных животных и повышение ответственности их владельцев.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кабмину стоит внести в Госдуму предложения, которые будут направлены на решение проблемы нападения бездомных животных на людей.