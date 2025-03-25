В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в некоторых местах

Дополнительно депутаты предлагают сделать обязательной регистрацию животных, включая маркировку несмываемыми метками. Также вводится требование для владельцев сообщать о пропаже питомца в течение трех дней с момента обнаружения исчезновения. В противном случае, если животное будет отловлено, это будет расцениваться как умышленное и незаконное избавление от него.