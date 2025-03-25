В Краснодаре начала цвести слива, похожая на японскую сакуру

Не менее впечатляюще выглядит и магнолия Суланжа, кусты которой уже покрылись ярко-розовыми цветами. Это уже второе цветение магнолии в этом сезоне — первый раз она зацвела ещё в январе в Японском саду парка, что также было связано с аномально тёплой погодой.