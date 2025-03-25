В Госдуме предложили новое требование к получателям жилищных сертификатов

«Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом. Ограничить возможность получения ГЖС только гражданами России, установив требование об единственном гражданстве. Разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России, за исключением жителей новых регионов», — сказано в тексте обращения.