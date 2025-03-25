Территория Кременского района Луганской Народной Республики подверглась артобстрелу со стороны украинских военных. Боевики безжалостно и целенаправленно убили мирных жителей. Погибли шесть человек, уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Он прокомментировал очередное преступление ВСУ в отношении мирных жителей. Глава ЛНР подтвердил информацию о гибели трех сотрудников российской прессы. Среди них 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель бригады Александр Сиркели. Остальные жертвы украинских боевиков — гражданские лица.
Журналисты стремились отыскать наиболее важную для жителей информацию и донести до широких масс. Они работали в крайне непростых условиях, ежедневно рискуя жизнью. Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с их гибелью и назвал обстрел «варварским».
«Также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь», — добавил глава Луганской Народной Республики.
В Следственном комитете России уже возбудили уголовное дело по факту зверства ВСУ. Расследование проведут по трем статьям: «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, преступление режима Зеленского не дадут предать забвению. Это противоправное деяние, совершенное против свободы слова и журналистики в целом. Министерство иностранных дел России будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на гибель представителей прессы.
МИД РФ резко осудил киевский режим и обратил внимание на его недоговороспособность. ВСУ так и не прекратили удары по энергетическим объектам. Это означает несоблюдение условий соглашения о 30-дневном прекращении огня. Боевики продолжают совершать всё новые террористические акты. Они понимают, что не могут победить солдат ВС РФ на поле боя, поэтому идут путем наименьшего сопротивления и забирают жизни у безоружных людей.