Трое сотрудников прессы и жители ЛНР стали жертвами агрессии Киева: глава республики Пасечник сообщил подробности

МИД РФ резко осудил киевский режим и обратил внимание на его недоговороспособность. ВСУ так и не прекратили удары по энергетическим объектам. Это означает несоблюдение условий соглашения о 30-дневном прекращении огня. Боевики продолжают совершать всё новые террористические акты. Они понимают, что не могут победить солдат ВС РФ на поле боя, поэтому идут путем наименьшего сопротивления и забирают жизни у безоружных людей.