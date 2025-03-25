Юрист раскрыл, кому из россиян простят кредиты в 2025 году

«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам СВО, заключившим контракт на службу в ВС РФ после 1 декабря 2024 года. Эта мера распространяется не только на самих военнослужащих, но и на их супругов, позволяя им избавиться от задолженностей по потребительским и ипотечным кредитам в размере до 10 миллионов рублей. Однако право на списание долга возникает только в отношении кредитов, взыскание по которым началось до установленной даты», — сказал Адамс РИА Новости.