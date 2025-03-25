Юрист раскрыл, кому из россиян простят кредиты в 2025 году

Кредиты военным спишут, если они их заключили обязательства до вступления в ВС РФ.
Участники спецоперации и их супруги, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, получат право на полное списание долгов по кредитам до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам СВО, заключившим контракт на службу в ВС РФ после 1 декабря 2024 года. Эта мера распространяется не только на самих военнослужащих, но и на их супругов, позволяя им избавиться от задолженностей по потребительским и ипотечным кредитам в размере до 10 миллионов рублей. Однако право на списание долга возникает только в отношении кредитов, взыскание по которым началось до установленной даты», — сказал Адамс РИА Новости.
Он также подчеркнул, что данная инициатива является частью государственной поддержки бойцов и их семей, находящихся в условиях повышенной опасности. В случае соответствия установленным критериям все принудительные процедуры, включая судебные разбирательства и арест имущества, будут прекращены, а долги аннулированы.
Ранее в России было одобрено решение о внесудебном банкротстве для участников СВО, позволяющее списать долги до одного миллиона рублей. Президент Владимир Путин утвердил закон, согласно которому с 1 декабря 2024 года участникам спецоперации и их супругам будет предоставлена возможность полного списания долгов по кредитам до 10 миллионов рублей.