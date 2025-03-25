Semafor: Трамп сократит расходы на иностранную помощь на 2,5 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении ранее утвержденных расходов на чрезвычайные нужды почти на $3 млрд. Согласно опубликованным данным, $2,5 млрд из этой суммы приходилось на программы международной помощи. Об этом сообщил портал Semafor, ссылаясь на источники в Белом доме.