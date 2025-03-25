Semafor: Трамп сократит расходы на иностранную помощь на 2,5 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении ранее утвержденных расходов на чрезвычайные нужды почти на $3 млрд. Согласно опубликованным данным, $2,5 млрд из этой суммы приходилось на программы международной помощи. Об этом сообщил портал Semafor, ссылаясь на источники в Белом доме.
По имеющимся данным, будет пересмотрен объем средств, выделенных на чрезвычайные нужды согласно закону 2023 года о повышении госдолга, принятому во время президентства Джо Байдена.
Средства, которые Трамп намерен урезать, подразумевали поддержку НПО, занимающихся миграцией и беженцами, а также экономического развития Молдавии и Грузии и проектов, связанных с инклюзивностью.
Уточняется, что ограничения не будут касаться военной помощи союзникам, в том числе Украине.
При этом один из источников рассказал, что часть финансирования иностранной помощи «не прошла тщательную проверку, не была хорошо продумана».
Ранее KP.RU писал, что неожиданная заморозка Трампом иностранной помощи США шокировала Восточную Европу.