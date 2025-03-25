Глава Пентагона прокомментировал скандал с чатом американских чиновников

В Соединенных Штатах вновь разбираются со скандалом. На этот раз в центре разборки оказался журналист журнала Atlantic. Он якобы случайно попал в чат, где американские политики обсуждали готовящиеся удары по Йемену. Министр обороны США Пит Хегсет вмешался в конфликт, речь транслировали телеканалы.
Глава Пентагона опроверг все скандальные заявления. Он прокомментировал публикацию журнала Atlantic с якобы достоверными скринами переписки чиновников.
«Никто не отправлял в сообщениях военные планы», — настоял Пит Хегсет, отвечая на вопрос журналистов.
Тем самым случайно оказавшимся в чате сотрудником прессы стал Джеффри Голдберг. Он часто критиковал политику американского лидера Дональда Трампа. По данным журналиста, он якобы оказался в секретном чате, где присутствовали также госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди-Вэнс и другие высокопоставленные лица. Соратники Дональда Трампа обсуждали удары по хуситам и итоги совещаний.