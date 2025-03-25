Глава Пентагона прокомментировал скандал с чатом американских чиновников

Тем самым случайно оказавшимся в чате сотрудником прессы стал Джеффри Голдберг. Он часто критиковал политику американского лидера Дональда Трампа. По данным журналиста, он якобы оказался в секретном чате, где присутствовали также госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди-Вэнс и другие высокопоставленные лица. Соратники Дональда Трампа обсуждали удары по хуситам и итоги совещаний.