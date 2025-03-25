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Выбрана концепция благоустройства Гвардейского парка в Красноярске

Власти Красноярска определились с подрядчиком проектирования Гвардейского парка.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске выбрали концепцию благоустройства Гвардейского парка. Более того, городские власти определились и с подрядчиком, который будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Тендер на это выиграла фирма «БП Вектор». Ей предстоит провести необходимые расчёты, подготовить проект, составить смету. Сами работы по модернизации начнутся на следующий год.

В основу идеи благоустройства легла история возникновения парка, рассказали в мэрии. В 1939 году на его месте комплектовалась 119-я Красноярская стрелковая дивизия. А в 1942 году здесь жили в палатках и обучались военному делу красноармейцы 17-й гвардейской стрелковой дивизии. Это место связано также и с героической 78-й Добровольческой бригадой сибиряков.

Решено, что естественный природный ландшафт будет сохранен. А на нем должен появиться военно-исторический комплекс с различными локациями патриотической направленности. В парке оформят три основных аллеи. Одна из них будет посвящена памяти Великой Отечественной войне, вторая — различным родам войск, на третьей разместят военную технику.