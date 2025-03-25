Выбрана концепция благоустройства Гвардейского парка в Красноярске

В основу идеи благоустройства легла история возникновения парка, рассказали в мэрии. В 1939 году на его месте комплектовалась 119-я Красноярская стрелковая дивизия. А в 1942 году здесь жили в палатках и обучались военному делу красноармейцы 17-й гвардейской стрелковой дивизии. Это место связано также и с героической 78-й Добровольческой бригадой сибиряков.