Реакция Трампа на скандал с секретным чатом чиновников: комментария Белого дома

Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг устроил настоящий скандал, заявив, что случайно попал в секретный чат с высокопоставленными американскими чиновниками. Они якобы обсуждали военные планы США в отношении Йемена. Американского лидера Дональда Трампа в переписке не оказалось. Однако глава государства продолжает доверять союзникам, несмотря на заявления Джеффри Голдберга, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом подробно пишет Fox News.