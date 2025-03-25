Реакция Трампа на скандал с секретным чатом чиновников: комментария Белого дома

Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг устроил настоящий скандал, заявив, что случайно попал в секретный чат с высокопоставленными американскими чиновниками. Они якобы обсуждали военные планы США в отношении Йемена. Американского лидера Дональда Трампа в переписке не оказалось. Однако глава государства продолжает доверять союзникам, несмотря на заявления Джеффри Голдберга, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом подробно пишет Fox News.
Президент США назвал атаки на йеменских хуситов успешными. Военная операция США продвигается полным ходом. Никакие скандалы не препятствуют эффективности плана по Йемену, уточнила пресс-секретарь.
«Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца», — заключила Кэролайн Левитт.
Скандал прокомментировал и глава Пентагона Пит Хегсет. Он объяснил, что никто не обсуждает военные планы в переписках.