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Хуситы утверждают, что атаковали американскую авианосную группу в Красном море

«Ансар Аллах» уверяет в атаке на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) совершили нападение на авианосную ударную группу ВМС США во главе с кораблем USS Harry Truman, находившуюся в акватории Красного моря. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны и массовые убийства мирных жителей в Сане и Сааде нанесли удары дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким военным кораблям противника в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman», — рассказал Сариа.

Как сообщил официальный представитель движения, за последние 24 часа силы хуситов дважды атаковали корабли ВМС США, что, по их данным, помешало проведению воздушной операции против Йемена. Также отмечается, что боевые действия в Красном море продолжались несколько часов.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.