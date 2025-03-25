Хуситы утверждают, что атаковали американскую авианосную группу в Красном море

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны и массовые убийства мирных жителей в Сане и Сааде нанесли удары дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким военным кораблям противника в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman», — рассказал Сариа.