В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

«Программа уже получила законодательное оформление в ряде регионов и находится в стадии правовой проработки на федеральном уровне. Ее реализация будет зависеть от дополнительных мер государственной поддержки, региональных механизмов регулирования и включения инструментов налогового стимулирования для освоения участков», — сказал Гаврилов.
По его словам, программа выделения гектаров для участников СВО становится частью масштабной государственной инициативы по развитию территорий.
«Президент России поручил совместно с правительством проработать механизм ее реализации. В ряде регионов уже приняты соответствующие законы, устанавливающие порядок предоставления земли. Основная идея программы заключается в том, что участники боевых действий получают возможность однократно оформить земельный участок площадью до одного гектара бесплатно, с возможностью дальнейшего использования для личного подсобного хозяйства, строительства или сельскохозяйственной деятельности», — отметил депутат.
Парламентарий напомнил, что для правового оформления инициативы был разработан ряд нормативных актов, так, в распоряжении президента РФ от 6 июня 2023 года № 174-рп субъектам России рекомендовано установить порядок передачи земли участникам СВО.
«В ряде регионов уже приняты законы, регулирующие предоставление участков. Например, в Ростовской и Иркутской областях определены категории земель, доступные для участников программы, а в Луганской Народной Республике закреплена норма о бесплатном предоставлении муниципальных и республиканских участков», — рассказал депутат.
По его мнению, целесообразно унифицировать правовые основы программы, закрепив общий подход к предоставлению гектаров для участников СВО на федеральном уровне.
«Это позволит создать единые стандарты распределения земли, установить четкие критерии получения участков и сделать понятными условия для всех категорий граждан, которые могут воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа. В рамках такого унифицированного подхода может быть закреплена модель, предусматривающая прозрачный и понятный для всех механизм подачи заявок, сроки оформления участков, порядок их освоения, а также меры стимулирования — например, налоговые льготы или субсидии на подведение инфраструктуры, без которой не так то просто осваивать гектары, как показали действующие программы», — считает Гаврилов.
Депутат также считает важным обобщить уже имеющийся региональный опыт. По его словам, в ряде субъектов РФ действуют нормы, позволяющие ускоренно выделять участки определенным категориям граждан.
«Также в некоторых регионах предусмотрены дополнительные механизмы поддержки — например, финансирование работ по инженерному обустройству земли, помощь в получении разрешений на строительство или адаптация участков под конкретные виды хозяйственной деятельности. Систематизация таких практик и их внедрение в рамках единого подхода позволит сделать программу более массовой и доступной для ее участников», — подчеркнул он.