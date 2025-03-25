В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

«Это позволит создать единые стандарты распределения земли, установить четкие критерии получения участков и сделать понятными условия для всех категорий граждан, которые могут воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа. В рамках такого унифицированного подхода может быть закреплена модель, предусматривающая прозрачный и понятный для всех механизм подачи заявок, сроки оформления участков, порядок их освоения, а также меры стимулирования — например, налоговые льготы или субсидии на подведение инфраструктуры, без которой не так то просто осваивать гектары, как показали действующие программы», — считает Гаврилов.