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Доцент Гиринский: пенсионерам стоит помнить о трех запретах при получении выплат

У российских пенсионеров есть перечень запретов при получении пенсии. Это утаивание информации о стаже, переезде и работе. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсионерам посоветовали не умалчивать информацию о себе, которая влияет на размер выплат.

У российских пенсионеров есть перечень запретов при получении пенсии. Это утаивание информации о стаже, переезде и работе. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — объяснил Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

Второй запрет — получателям выплат не советуют передавать в Социальный фонд недостоверные данные о себе, в том числе, касающиеся трудового стажа, рассказал доцент. И третий — работать при получении некоторых видов господдержки, например, доплаты до прожиточного минимума.

Лиц, обвиняемых в присвоении средств социальных выплат, привлекают к уголовной ответственности в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, если будет доказано наличие состава преступления. Кроме того, за такие нарушения предусмотрен административный штраф, и обязательно вернуть украденные средства, подчеркнул Гиринский.

Как ранее писало URA.RU, в стране законодательно утверждены льготы для пенсионеров, например, налоговые или на взносы на капремонт. Однако для получения некоторых из них необходимо подать соответствующее заявление. Также пожилым россиянам доступны бесплатная доставка продуктов и лекарств, юридическая поддержка и многое другое, пишет телеканал 360.