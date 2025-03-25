Лайнер, летевший из США в КНР, развернулся из-за пилота, забывшего паспорт

Пассажирский борт авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китайскую Народную Республику, развернулся, потому что пилот забыл паспорт, информирует CNN.
На борту воздушного судна находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа.
«Самолёт 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта», — говорится в публикации.
Самолёт приземлился в аэропорту Сан-Франциско. В воздушной гавани был подготовлен новый экипаж. Пассажиры получат «ваучеры на питание», а также компенсацию.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.
Также стало известно, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.