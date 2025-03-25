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Лайнер, летевший из США в КНР, развернулся из-за пилота, забывшего паспорт

На борту самолёта находились свыше 250 пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский борт авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китайскую Народную Республику, развернулся, потому что пилот забыл паспорт, информирует CNN.

На борту воздушного судна находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

«Самолёт 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта», — говорится в публикации.

Самолёт приземлился в аэропорту Сан-Франциско. В воздушной гавани был подготовлен новый экипаж. Пассажиры получат «ваучеры на питание», а также компенсацию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.

Также стало известно, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.