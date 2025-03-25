Маск назвал вторую страницу Atlantic лучшим местом для сокрытия улик

Вторая страница американского журнала Atlantic является лучшим местом, в котором можно спрятать тело, написал миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.
Он пояснил, что до этой части издания никто и никогда не дочитывает.
«Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до неё никто и никогда не доходит», — отметил предприниматель на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, ранее в США разразился скандал, в котором фигурирует указанное издание. Редактор Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что чиновники из американской администрации якобы «случайно» включили его в чат, где обсуждались удары по представителям движения «Ансар Алла» в Йемене.
Журналист утверждает, что стал свидетелем дискуссии с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.