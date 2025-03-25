В Иркутской области снижается уровень заболеваемости туберкулезом. Если сравнивать с показателями 2019 года, то количество случаев уменьшилось на 35,8% — с 74,1 до 47,6 на 100 тысяч населения. Необходимо отметить, что показатель смертность уменьшился на 50%. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.