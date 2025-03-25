Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую квартиру, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре «Парус надежды», еще двое — в «Доме ребенка» во Владивостоке. Многодетная мать «получала все положенные соцвыплаты», но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).
Прокуратура Приморья сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае, властями региона и благотворительным фондом «Владмама» многодетной матери подобрано временное жилье, где планируется ремонт. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что семье подобрана двухкомнатная квартира.
«Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами», — сказала Романова.
Она уточнила, что это временное жилье, но семье будут подыскивать постоянное.