Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей

Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре «Парус надежды», еще двое — в «Доме ребенка» во Владивостоке. Многодетная мать «получала все положенные соцвыплаты», но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).