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Названы опасные болезни, причиной которых могут быть постоянные язвы во рту

Пародонтолог Бурдаева: Язвы во рту вызывают уязвимость организма к инфекциям.

Источник: Комсомольская правда

Язвы во рту не стоит оставлять без внимания. Они могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач-пародонтолог и гигиенист Анна Бурдаева объяснила KP.RU, какие риски связаны с язвами и что делать в случае их появления.

— Язвы могут привести к развитию лейкоплакии. При этом заболевании наблюдается ороговение слизистой и появление на ней белесого налета, а в дальнейшем возможно образование злокачественной опухоли, — предупредила специалист.

Причиной заболевания часто становится длительное воздействие различных раздражителей. Например, неправильно подобранный зубной протез может вызвать такие проблемы.

Кроме того, язвы во рту могут вызвать кровоточивость десен, выпадение зубов и повышенную уязвимость организма к инфекциям. В некоторых случаях развивается воспаление горла — ларингит.

Если язвы появляются регулярно, следует обратиться к терапевту и сдать анализ на ВИЧ. Язвенный стоматит может быть первым признаком наличия вируса в организме.