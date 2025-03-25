Названы опасные болезни, причиной которых могут быть постоянные язвы во рту

Язвы во рту не стоит оставлять без внимания. Они могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач-пародонтолог и гигиенист Анна Бурдаева объяснила KP.RU, какие риски связаны с язвами и что делать в случае их появления.
— Язвы могут привести к развитию лейкоплакии. При этом заболевании наблюдается ороговение слизистой и появление на ней белесого налета, а в дальнейшем возможно образование злокачественной опухоли, — предупредила специалист.
Причиной заболевания часто становится длительное воздействие различных раздражителей. Например, неправильно подобранный зубной протез может вызвать такие проблемы.
Кроме того, язвы во рту могут вызвать кровоточивость десен, выпадение зубов и повышенную уязвимость организма к инфекциям. В некоторых случаях развивается воспаление горла — ларингит.
Если язвы появляются регулярно, следует обратиться к терапевту и сдать анализ на ВИЧ. Язвенный стоматит может быть первым признаком наличия вируса в организме.