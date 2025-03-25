Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой расширения программы контрактной службы для мужчин 18−24 лет, не подлежащих мобилизации. Предлагается распространить данную практику на подразделения Национальной гвардии и Пограничной службы. Об этом Зеленский проинформировал в Telegram-канале.
«Мы будем расширять ее будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников», — сказал киевский главарь.
Согласно действующему украинскому законодательству, мобилизации подлежат граждане, достигшие 25-летнего возраста.
Ранее Зеленский заявил о недостаточно масштабной мобилизации граждан старше 25-летнего возраста для комплектования личного состава Вооруженных Сил страны.