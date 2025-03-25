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Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые бригады

На Украине контрактники 18−24 лет смогут попасть в Нацгвардию и погранслужбу.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой расширения программы контрактной службы для мужчин 18−24 лет, не подлежащих мобилизации. Предлагается распространить данную практику на подразделения Национальной гвардии и Пограничной службы. Об этом Зеленский проинформировал в Telegram-канале.

«Мы будем расширять ее будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников», — сказал киевский главарь.

Согласно действующему украинскому законодательству, мобилизации подлежат граждане, достигшие 25-летнего возраста.

Ранее Зеленский заявил о недостаточно масштабной мобилизации граждан старше 25-летнего возраста для комплектования личного состава Вооруженных Сил страны.