Депутаты намерены ввести штрафы за кормление бездомных животных: подробнее об инициативе

«Меру предлагается установить в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей», — отметили в документе.