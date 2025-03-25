Депутаты намерены ввести штрафы за кормление бездомных животных: подробнее об инициативе

Депутаты Думы решительно настроились решить проблему с приютами для животных. Так, чиновники предлагают штрафовать владельцев за создание помех работе общественных инспекторов, пишет РБК.
Двери приютов должны быть открыты для всевозможных проверок. Кроме того, владельцы не могут мешать проведению фоторепортажей или видеосъемки. Наказывать будут и за препятствование посещению приютов жителями и волонтерами в разрешенные часы.
«Меру предлагается установить в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей», — отметили в документе.
Депутаты также борются с агрессивными бездомными животными. В ГД предложили усыплять тех из них, которые представляют угрозу обществу или имуществу.