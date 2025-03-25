Под Красноярском сошли с рельсов 10 вагонов

Инцидент произошел 24 марта во время маневров на путях, ведущих к станции Заозерная. Вагоны, груженые углем, сошли с рельсов, но не опрокинулись, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Сотрудники ведомства усматривают в случившемся признаки преступления, предусмотренного УК РФ, — нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
Специалисты устанавливают причину и обстоятельства ЧП, а также размер ущерба. Прокуратура проводит надзорные мероприятия.