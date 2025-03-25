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Биолог оценил возможность передачи птичьего гриппа между людьми: «Угроза все еще сохраняется»

Биолог Чумаков: Птичий грипп не передается между людьми, но мутация возможна.

Источник: Комсомольская правда

Вирусолог и молекулярный биолог Петр Чумаков объяснил, что на данный момент птичий грипп не передается между людьми, однако угроза этой передачи в будущем сохраняется. Об этом член-корреспондент РАН, заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта рассказал KP.RU.

— Хотя человек может заболеть, выделяемый им вирус уже не представляет угрозы для окружающих. Для того чтобы вирус вновь стал активным и способным передаваться между людьми, ему необходимы серьезные мутации, которые позволили бы адаптироваться к условиям организма и систем человека, — отметил ученый.

Вирус H5N1, в основном поражающий птиц и животных, при попадании в организм человека теряет свою активность. Ферментативная система человека значительно отличается от той, что есть у птиц и коров.

Для того чтобы вирус стал способным передаваться между людьми, ему нужно пройти значительные изменения. Поскольку такие мутации не происходили на протяжении веками, вряд ли они произойдут в ближайшем будущем.