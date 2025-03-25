Биолог оценил возможность передачи птичьего гриппа между людьми: «Угроза все еще сохраняется»

— Хотя человек может заболеть, выделяемый им вирус уже не представляет угрозы для окружающих. Для того чтобы вирус вновь стал активным и способным передаваться между людьми, ему необходимы серьезные мутации, которые позволили бы адаптироваться к условиям организма и систем человека, — отметил ученый.