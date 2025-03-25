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Перепланировку разрешат через «Госуслуги»

В Госдуму в ближайшие сутки внесут законопроект, который позволит оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Документ подготовлен членами комитета по строительству и ЖКХ во главе с Сергеем Пахомовым, пишут РИА Новости. Инициатива предполагает, что собственники помещений смогут подать заявление на перепланировку или перевод помещения в другой статус в электронном формате. Это упростит процедуру и ускорит процесс согласования.

Кроме того, если в перепланировке будет отказано, заявитель получит развернутый ответ с указанием причин и ссылками на нарушения. В настоящее время органы согласования такой обязанности не имеют, что часто затягивает процесс и увеличивает расходы собственников.

Также законопроект предусматривает создание единого реестра решений по перепланировке, что позволит оперативно получать информацию о согласованных изменениях.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, предлагаемый законопроект — еще один шаг в цифровизации отрасли и упрощении бюрократических процедур.