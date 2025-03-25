По решению Дмитрия Демешина в Хабаровском крае запускают проект подростковых клубов «СВОИ»

В своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о том, что сразу в трех районах региона стартует пилотный проект подростковых клубов «СВОИ». Первый раз он прошел в 2024 году, в рамках Года молодежи. При этом о нем остались очень положительные отклики.