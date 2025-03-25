По решению Дмитрия Демешина в Хабаровском крае запускают проект подростковых клубов «СВОИ»

В своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о том, что сразу в трех районах региона стартует пилотный проект подростковых клубов «СВОИ». Первый раз он прошел в 2024 году, в рамках Года молодежи. При этом о нем остались очень положительные отклики.
Долгие годы работа с молодежью строилась по остаточному принципу или вообще подменялась имитационной деятельностью. Развернуть ситуацию на 180 градусов решил Дмитрий Демешин, создав условия по вовлечению молодых детей в различные активности на системной основе. При этом на уровне правительства региона проработан вопрос финансовой поддержки инициатив молодежи, что сразу указывает на серьезный характер намерений губернатора. Итоги Года молодежи власти подвели на заседании президиума правительства Хабаровского края.
Так, в этом году проект «СВОИ» начнет работать в Хабаровском, Николаевском и Советско-Гаванском районах.
«Идея клубов — показать подросткам альтернативу неправильному поведению, научить их проводить время со смыслом, в том числе — отказавшись от вредных привычек. Отличный замысел, но важно, чтобы созданные новые пространства были действительно эффективными», — написал Дмитрий Викторович в своем телеграм-канале.
Например, в рамках новой программы Александр Петрынин, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, будет учить подростков быть благодарными и ответственными.
«У нас замечательная молодежь, мы видим много ярких, светлых людей. Все проводимые мероприятия, безусловно, важны, но нам нужно, чтобы ребята были вовлечены в полезные активности на постоянной основе. Год молодежи в Хабаровском крае прошел на высоком уровне, и мы готовы поддержать пилотные проекты финансово», — добавил глава региона.
В завершение заседания руководитель края дал поручение председателю комитета по делам молодежи конкретизировать коэффициент полезного действия, который планируется получить по итогам программы «СВОИ».