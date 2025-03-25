Станет ли птичий грипп болезнью молодежи: Вирусолог дал ответ

Существует мнение, что птичий грипп H5N1 станет болезнью молодежи. Считается, что старшее поколение может быть менее уязвимо из-за предыдущего контакта с подобными вирусами. Однако этот вывод нельзя считать точным. Об этом рассказал KP.RU вирусолог и молекулярный биолог Петр Чумаков.
— Такое утверждение нельзя считать логичным. Во-первых, у каждого человека уникальная генетика, и на основе столь малого количества случаев невозможно делать обобщения, — сказал член-корреспондент РАН, заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.
Обычный грипп наиболее опасен для людей старше 60 лет из-за ослабленного иммунитета. А грипп-испанка начала XX века главным образом поражал молодых людей, что было связано с сильной реакцией иммунной системы, известной как цитокиновый шторм.
По словам ученого, непонятно, как именно птичий грипп будет воздействовать на различные возрастные группы. Есть вероятность, что молодые люди могут быть более уязвимы из-за подобной реакции иммунной системы, но на основе нескольких случаев делать окончательные выводы нельзя.