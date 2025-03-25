Станет ли птичий грипп болезнью молодежи: Вирусолог дал ответ

По словам ученого, непонятно, как именно птичий грипп будет воздействовать на различные возрастные группы. Есть вероятность, что молодые люди могут быть более уязвимы из-за подобной реакции иммунной системы, но на основе нескольких случаев делать окончательные выводы нельзя.