Всем знакомо: пилот самолета сорвал рейс, потому что забыл паспорт

Как оказалось, пилот не мог найти паспорт, что привело к изменению маршрута. Самолет развернулся в воздушном пространстве через три часа после отправки. Каждому пассажиру в качестве компенсации выдали талоны на питание на сумму 15 долларов. В это время перевозчик занимался заменой экипажа.