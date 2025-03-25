Всем знакомо: пилот самолета сорвал рейс, потому что забыл паспорт

Пассажиры авиакомпании United Airlines 22 марта планировали вылететь из Лос-Анджелеса в Шанхай. Однако борт приземлился чуть раньше, в Сан-Франциско. Авиакомпания принесла извинения и объяснила нештатную ситуацию «непредвиденными проблемами с экипажем», сообщает Dimsum Daily.
Как оказалось, пилот не мог найти паспорт, что привело к изменению маршрута. Самолет развернулся в воздушном пространстве через три часа после отправки. Каждому пассажиру в качестве компенсации выдали талоны на питание на сумму 15 долларов. В это время перевозчик занимался заменой экипажа.
«Как только экипаж прибудет, мы вернем вас на путь в Шанхай. Мы искренне извиняемся за это нарушение и ценим ваше терпение», — объяснились в авиакомпании.
Один из авиарейсов заставил поволноваться и пассажиров из России. Ночью 24 марта из Уфы вылетел самолет в Иркутск. Во время полета у воздушного судна обнаружили нарушение целостности лакокрасочного покрытия. Инцидент не отразился на пассажирах.