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Всем знакомо: пилот самолета сорвал рейс, потому что забыл паспорт

Пилот United Airlines забыл паспорт и сорвал рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры авиакомпании United Airlines 22 марта планировали вылететь из Лос-Анджелеса в Шанхай. Однако борт приземлился чуть раньше, в Сан-Франциско. Авиакомпания принесла извинения и объяснила нештатную ситуацию «непредвиденными проблемами с экипажем», сообщает Dimsum Daily.

Как оказалось, пилот не мог найти паспорт, что привело к изменению маршрута. Самолет развернулся в воздушном пространстве через три часа после отправки. Каждому пассажиру в качестве компенсации выдали талоны на питание на сумму 15 долларов. В это время перевозчик занимался заменой экипажа.

«Как только экипаж прибудет, мы вернем вас на путь в Шанхай. Мы искренне извиняемся за это нарушение и ценим ваше терпение», — объяснились в авиакомпании.

Один из авиарейсов заставил поволноваться и пассажиров из России. Ночью 24 марта из Уфы вылетел самолет в Иркутск. Во время полета у воздушного судна обнаружили нарушение целостности лакокрасочного покрытия. Инцидент не отразился на пассажирах.