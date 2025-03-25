Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный «поддакивал» Зеленскому в 2023 году, при этом он понимал, что «контрнаступление» ВСУ обречено на провал.
«Предатель и трус», — написал Дубинский в Telegram.
Он добавил, что после завершения «контрнаступления» Залужный покинул пост главкома Вооружённых сил Украины с помощью «фиктивного заключения» военно-врачебной комиссии. Его признали непригодным к службе.
Депутат Рады добавил, что Залужный «поддакивал» Зеленскому ради пиара.
Ранее политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что администрация Соединённых Штатов не допустит, чтобы президентом Украины стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время занимает пост посла в Британии.