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В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

МВД: высококвалифицированные специалисты-иностранцы могут взять с собой семью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в материалах.

Правоохранители уточнили, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников.