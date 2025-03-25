В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в материалах.
Правоохранители уточнили, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников.