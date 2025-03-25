В Иркутске ветеранам войны выплатят 80 тысяч рублей из городского бюджета

Участникам Великой Отечественной войны из Иркутска будет оказана дополнительная мера социальной поддержки. Как сообщили КП-Иркутск в городской Думе, до 9 мая 2025 года 30 человек получат выплату в размере 80 тысяч рублей от Иркутска, а также 80 тысяч от государства.
Отметим, на заседании депутаты рассмотрели еще девять вопросов. В их числе внесение изменений в муниципальную программу «Демография, соцподдержка и охрана здоровья населения», в 2025 году планируют дополнительно выделить 2,4 миллиона рублей. На развитие спорта — 79 миллионов, на образование — 3 миллиарда рублей, а на культуру — почти 80,2 миллиона.
Необходимо отметить, что в этом году планируется потратить 41,4 миллиарда рублей, при этом удастся заработать 40,4 млрд. Деньги пойдут на строительство школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт помещений и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что акция «Кино Победы» проходит в Иркутске.