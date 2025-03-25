В Иркутске ветеранам войны выплатят 80 тысяч рублей из городского бюджета

Отметим, на заседании депутаты рассмотрели еще девять вопросов. В их числе внесение изменений в муниципальную программу «Демография, соцподдержка и охрана здоровья населения», в 2025 году планируют дополнительно выделить 2,4 миллиона рублей. На развитие спорта — 79 миллионов, на образование — 3 миллиарда рублей, а на культуру — почти 80,2 миллиона.