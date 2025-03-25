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Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через портал «Госуслуги»

В России вскоре появится система верификации продавцов на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Эта инициатива содержится в поправках к законопроекту о противодействии кибермошенничеству, который Госдума рассмотрит 25 марта во втором чтении.

Источник: Life.ru

Согласно новой системе, продавцы, подтвердившие свою личность через «Госуслуги», получат специальную отметку в профиле. Это позволит покупателям легко определять надёжных контрагентов и снизит риски столкнуться с мошенничеством при совершении онлайн-покупок.

Важно отметить, что процедура верификации будет добровольной для продавцов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что эта мера направлена на повышение доверия к онлайн-торговле и защиту прав потребителей.

В Госдуме ранее звучали призывы к самозапрету покупок на маркетплейсах. Данные ВЦИОМ за 2023 год показывают, что 71% россиян регулярно совершают покупки на таких площадках, причём более половины делают это несколько раз в месяц или чаще. Новая система верификации призвана сделать этот процесс более безопасным.