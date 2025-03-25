Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через портал «Госуслуги»

В Госдуме ранее звучали призывы к самозапрету покупок на маркетплейсах. Данные ВЦИОМ за 2023 год показывают, что 71% россиян регулярно совершают покупки на таких площадках, причём более половины делают это несколько раз в месяц или чаще. Новая система верификации призвана сделать этот процесс более безопасным.