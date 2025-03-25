В России планируют ввести новое требование к получателям жилищных сертификатов

Подчеркивается, что эти меры помогут существенно снизить риск мошенничества и обеспечить справедливое распределение субсидий среди тех граждан, которые действительно в них нуждаются. Исключение может быть сделано для жителей новых регионов. Чернышов сообщил что в последнее время участились случаи незаконного получения государственных жилищных сертификатов, что подрывает доверие к социальной поддержке и вредит бюджету.