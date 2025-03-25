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Египтолог Хавасс назвал фейком заявления о городе под пирамидами Гизы

Исследователь уточнил, что подобные утверждения не имеют научного обоснования.

Источник: Аргументы и факты

Заявления об «огромном подземном городе» под пирамидами Гизы являются недостоверной информацией, заявил египетский археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс.

По его словам, подобные заявления не имеют никакого научного обоснования.

«Информация о применении радара внутри пирамиды не соответствует действительности, применяемые методы не были одобрены научным сообществом и не получили подтверждения», — сказал Хавасс, слова которого приводит газета The National.

Журналисты отмечают, что историк и ряд других экспертов выразили сомнение в существовании метода, позволяющего проникнуть через твёрдую породу на чем более 100 метров.

Напомним, ранее группа итальянских исследователей, в которую входят Коррадо Маланга, Армандо Мей и Филиппо Бьонди, заявила, что под пирамидами в Египте якобы обнаружен город, который простирается более чем на 1200 метров в глубину.

Учёные уточнили, что сделали своё открытие на основе радиолокационных данных. Маланга известен как уфолог, он участвует в проектах, посвящённых НЛО.