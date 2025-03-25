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Автостоянку у омского ТК «Терминал» вернули в прежний бесплатный формат работы

Платной парковка была всего несколько месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Автомобильную стоянку у ТК «Терминал» на улице Мира снова сделали бесплатной. Приятную для автомобилистов новость сообщила администрация ТК «Терминал» в своей официальной группе «Вконтакте». Как гласит объявление, стоянка теперь стала бесплатной навсегда.

Решение заработать на парковке было принято администрацией торгового комплекса в декабре прошлого года. Стоимость составляла 50 рублей в час, абонемент на месяц можно было приобрести за 3 000. Однако идея успеха не имела — количество машин на стоянке резко сократилось.

Ранее мы писали, что в Омске уже начался ремонт дорог.