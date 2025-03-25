Жителя Ангарска приговорили к 15 годам колонии за заказное убийство 22-летней давности

Установлено, что в 2002 году криминальный авторитет обратился к подсудимому с просьбой убить одного из участников преступной группировки. У иркутянина был конфликт с лидером одной из братских преступных группировок. Подсудимый привлек к совершению преступления своего брата. 18 декабря мужчины, спрятав лица под шапками с прорезями, приехали в спортивный клуб «Бигма» на Байкальской. В раздевалке они выстрелили в голову и грудь потерпевшего не менее восьми раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.