Жителя Ангарска приговорили к 15 годам колонии за заказное убийство 22-летней давности

47-летнему жителю Ангарска огласили приговор за исполнение заказного убийства знакомого в спортзале в 2002 году. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, прокуратуры региона и судов общей юрисдикции, в декабре 2002 года в Иркутске был убит 29-летний мужчина. Тогда предварительное следствие было приостановлено из-за неустановления лиц, совершивших преступление.
При изучении уголовных дел по преступлениям прошлого следователи СК и криминалисты при содействии УФСБ России по региону провели дополнительные мероприятия, позволившие выйти на след подозреваемых. Расследование дела было возобновлено в 2023 году. Сотрудники УФСБ задержали одного из подозреваемых в Ангарске. Его заключили под стражу.
Установлено, что в 2002 году криминальный авторитет обратился к подсудимому с просьбой убить одного из участников преступной группировки. У иркутянина был конфликт с лидером одной из братских преступных группировок. Подсудимый привлек к совершению преступления своего брата. 18 декабря мужчины, спрятав лица под шапками с прорезями, приехали в спортивный клуб «Бигма» на Байкальской. В раздевалке они выстрелили в голову и грудь потерпевшего не менее восьми раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Предполагаемый заказчик преступления и подельник осужденного находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.