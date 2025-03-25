Движение «Ветераны России» попросило признать Юрия Шевчука иноагентом

Резяпов также уточнил, что в своих публичных заявлениях о России Шевчук сознательно избегает упоминания Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также демонстративно отказывается выражать поддержку участникам специальной военной операции и их родственникам.