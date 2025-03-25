Движение «Ветераны России» попросило признать Юрия Шевчука иноагентом

Лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука призвали признать иностранным агентом. Об этом заявил председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, передают РИА Новости.
«Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», — призвал Резяпов.
Так, Резяпов упомянул выступление Шевчука в Берлине, в ходе которого, как утверждает общественный деятель, музыкант допустил оскорбительные высказывания в адрес россиян. По словам Резяпова, подобные заявления спровоцировали возмущение среди активистов движения.
Резяпов также уточнил, что в своих публичных заявлениях о России Шевчук сознательно избегает упоминания Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также демонстративно отказывается выражать поддержку участникам специальной военной операции и их родственникам.
Ранее Резяпов призвал признать иноагентом солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.