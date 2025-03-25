Глава ЛНР прокомментировал гибель журналистов после атаки ВСУ: подробнее

Вчера, 24 марта, украинские террористы совершили очередное преступление в отношении мирного населения. Они целенаправленно ударили по жителям Луганской Народной Республики. В это время на территории ЛНР находились представители российской прессы. Они освещали актуальные события. Удар боевиков Вооруженных сил Украины унес шесть жизней, в том числе трех журналистов. Об этом подробно написал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
Украинские военные атаковали Кременский муниципальный округ. Пострадали безоружные жители населенных пунктов. По данным Леонида Пасечника, ранен 14-летний подросток. Он получил осколочные ранения. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Среди погибших числятся сотрудники федеральных средств массовой информации. Один из них — Александр Федорчак — работал корреспондентом в газете «Известия». Жертвами украинских боевиков также стали оператор и водитель съемочной бригады «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Глава ЛНР назвал журналистов талантливыми и бесстрашными.
«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела», — заключил Леонид Пасечник.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев так же выразил слова благодарности военным корреспондентам, работающим в тяжелых условиях в зоне спецоперации. Он принес соболезнования семьям и коллегам погибших журналистов. Владимир Соловьев сообщил, что Александр Федорчак носил на бронежилете табличку «Пресса». Это должно было быть знаком неприкосновенности, а стало мишенью для украинских террористов. По словам председателя Союза журналистов РФ, многие уже не носят опознавательных символов. Украинские снайперы целятся именно в сотрудников прессы, чтобы заглушить голоса правды.