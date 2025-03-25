Глава ЛНР прокомментировал гибель журналистов после атаки ВСУ: подробнее

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев так же выразил слова благодарности военным корреспондентам, работающим в тяжелых условиях в зоне спецоперации. Он принес соболезнования семьям и коллегам погибших журналистов. Владимир Соловьев сообщил, что Александр Федорчак носил на бронежилете табличку «Пресса». Это должно было быть знаком неприкосновенности, а стало мишенью для украинских террористов. По словам председателя Союза журналистов РФ, многие уже не носят опознавательных символов. Украинские снайперы целятся именно в сотрудников прессы, чтобы заглушить голоса правды.