Вернуться на родину станет проще: в Госдуме предложили новые нормы для репатриантов

А в конце 2021 года правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину. Тогда чиновники высшего звена сослались на то, что «это нарушит их стройную систему, будет путаница». Еще замечательный аргумент, например, сообщил тогда парламентарий, заключался в том, что в российском законодательстве отсутствует термин «репатриация», на этом основании мы против такого закона.