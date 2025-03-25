Вернуться на родину станет проще: в Госдуме предложили новые нормы для репатриантов

25 марта в Государственную думу будет внесен законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, одним из разработчиков которого стал первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Проект закона, как отмечается пояснительной записке, устанавливает процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей. Речь идет о возвращении соотечественников на историческую родину.
Правом на репатриацию планируется наделить всех соотечественников, кто свободно владеет русским языком в семье, быту и культурной сферах, определенных в Законе о соотечественниках. Кроме того, отмечают авторы инициативы, новый закон дополнит возможности Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
Репатриировать могут люди, имеющие предков из России, принадлежащие к народам исторически проживающим в нашей стране, а также супруги репатрианта, если они живут в официальном браке больше трех лет или имеют общих детей, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи.
В 2022 году, напомним, Константин Затулин предложил ввести в российское законодательство термин «репатриант», который узаконен во многих странах мира.
А в конце 2021 года правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину. Тогда чиновники высшего звена сослались на то, что «это нарушит их стройную систему, будет путаница». Еще замечательный аргумент, например, сообщил тогда парламентарий, заключался в том, что в российском законодательстве отсутствует термин «репатриация», на этом основании мы против такого закона.
В 2023 году МВД России предложило создать институт репатриации сограждан в РФ без обязательного теста по русскому языку. От подтверждения владения русским языком тогда предлагалось освободить соотечественников, которые постоянно проживают на территории недружественных стран. К таким лицам предлагается отнести граждан России, которые проживали за границей постоянно до 24 февраля прошлого года.