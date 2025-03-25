Элитные мигранты будут получать привилегии в России

«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в документах Министерства внутренних дел, имеющихся в распоряжении РИА Новости.