Эксперт назвал сумму штрафов, которые грозят за сжигание мусора на даче

Наступила весна, а значит, уже скоро сибиряки выберутся загород — жарить шашлыки и приводить участки в порядок. В разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев напомнил, что за сжигание мусора или веток на даче без соблюдения противопожарных требований грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.