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Эксперт назвал сумму штрафов, которые грозят за сжигание мусора на даче

Юрист Русяев: дачников оштрафуют на 15 тысяч за сжигание мусора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Наступила весна, а значит, уже скоро сибиряки выберутся загород — жарить шашлыки и приводить участки в порядок. В разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев напомнил, что за сжигание мусора или веток на даче без соблюдения противопожарных требований грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

— Если нарушитель делает это в период действия особого противопожарного режима, то сумма удваивается — от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам в таких случаях грозит штраф до 800 тысяч рублей, — прокомментировал Русяев.

Если вдруг пламя, вызванное сжиганием отходов, причинило вред здоровью соседям или любым другим людям, то придется отдать до двух миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии автомобиль, в котором перевозили тела Стаса и Сэсэг, нашли сгоревшим.