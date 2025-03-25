Эксперт назвал сумму штрафов, которые грозят за сжигание мусора на даче

Наступила весна, а значит, уже скоро сибиряки выберутся загород — жарить шашлыки и приводить участки в порядок. В разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев напомнил, что за сжигание мусора или веток на даче без соблюдения противопожарных требований грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.
— Если нарушитель делает это в период действия особого противопожарного режима, то сумма удваивается — от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам в таких случаях грозит штраф до 800 тысяч рублей, — прокомментировал Русяев.
Если вдруг пламя, вызванное сжиганием отходов, причинило вред здоровью соседям или любым другим людям, то придется отдать до двух миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии автомобиль, в котором перевозили тела Стаса и Сэсэг, нашли сгоревшим.