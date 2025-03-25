Илон Маск накинулся на журналистов после скандала с секретным чатом: досталось одному изданию

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сделал неоднозначное заявление, отметив, что вторая страница издания The Atlantic является идеальным местом для сокрытия тел, поскольку читатели редко дочитывают материалы до этого раздела. Об этом американский бизнесмен написал в социальной сети X.
«Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до нее никто и никогда не доходит», — написал Маск.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг спровоцировал серьезный скандал, сообщив о своем случайном доступе к закрытому чату, где высокопоставленные представители администрации США обсуждали военные операции в Йемене. При этом в чате не было президента США Дональда Трампа. Тем не менее, как заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер сохраняет доверие к своим союзникам, несмотря на разоблачения Голдберга.