Илон Маск накинулся на журналистов после скандала с секретным чатом: досталось одному изданию

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг спровоцировал серьезный скандал, сообщив о своем случайном доступе к закрытому чату, где высокопоставленные представители администрации США обсуждали военные операции в Йемене. При этом в чате не было президента США Дональда Трампа. Тем не менее, как заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер сохраняет доверие к своим союзникам, несмотря на разоблачения Голдберга.