Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

В современном мире обезопасить себя от угроз практически невозможно.
Сканы личных документов не нужно хранить в памяти телефона. Такую рекомендацию дала глава IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.
«Сканы личных документов не следует хранить в телефоне. Это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов», — отметила Людмила Богатырева в беседе с агентством «Прайм».
Ранее россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь — это ускоряет износ аккумулятора. А в МВД предупредили об опасности перезванивания на незнакомый номер. На том конце провода могут скрываться мошенники, пишет RT.