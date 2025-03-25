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Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

Сканы личных документов не нужно хранить в памяти телефона. Такую рекомендацию дала глава IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

В современном мире обезопасить себя от угроз практически невозможно.

Сканы личных документов не нужно хранить в памяти телефона. Такую рекомендацию дала глава IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

«Сканы личных документов не следует хранить в телефоне. Это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов», — отметила Людмила Богатырева в беседе с агентством «Прайм».

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь — это ускоряет износ аккумулятора. А в МВД предупредили об опасности перезванивания на незнакомый номер. На том конце провода могут скрываться мошенники, пишет RT.