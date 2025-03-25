Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь — это ускоряет износ аккумулятора. А в МВД предупредили об опасности перезванивания на незнакомый номер. На том конце провода могут скрываться мошенники, пишет RT.