Гастроэнтеролог предупредил о связи кашля после еды с опасной болезнью

Для профилактики важно не переедать, не ложиться сразу после еды, избегать наклонов и тяжелых физических нагрузок, отказаться от курения и контролировать вес. Кашель после приема пищи — это не просто неудобство, а возможный сигнал организма о серьезных проблемах.