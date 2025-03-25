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Гастроэнтеролог предупредил о связи кашля после еды с опасной болезнью

Врач Харламенков: Кашель после еды может привести к бронхиальной астме.

Источник: Комсомольская правда

Если после еды появляется кашель, не спешите списывать это на случайность. Это может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — состояния, способного привести к серьезным осложнениям. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Харламенков.

— Сам кашель не опасен, но стоит обратить внимание, почему он возникает. Например, если причиной кашля является ГЭРБ, да еще и длительно текущий, то самым нежелательным исходом его внепищеводных проявлений может стать бронхиальная астма, — объяснил медик.

Когда содержимое желудка попадает в дыхательные пути, оно раздражает бронхи и провоцирует воспаление. Со временем это может привести к хроническому кашлю, отдышке и серьезным проблемам с дыханием.

Для профилактики важно не переедать, не ложиться сразу после еды, избегать наклонов и тяжелых физических нагрузок, отказаться от курения и контролировать вес. Кашель после приема пищи — это не просто неудобство, а возможный сигнал организма о серьезных проблемах.